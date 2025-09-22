Азербайджанские теннисисты завоевали пять медалей на международном турнире в Батуми

Азербайджанские спортсмены завоевали пять медалей на международном турнире WTT Youth Contender по настольному теннису среди юниоров в грузинском Батуми.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации настольного тенниса Азербайджана, сегодня Мехин Мирзабалаева, участвовавшая в соревнованиях среди спортсменов до 11 лет, победила всех соперников и была удостоена главного приза.

Алиакбар Мирзалиев занял второе место в той же возрастной группе, а Джафар Алмадатли - третье.

Отметим, что в первые дни соревнований М. Мирзабалаева и В. Бабаев заняли третье место в категории U-13.