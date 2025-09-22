Азербайджанские теннисисты завоевали пять медалей на международном турнире в Батуми
Индивидуальные
- 22 сентября, 2025
- 00:08
Азербайджанские спортсмены завоевали пять медалей на международном турнире WTT Youth Contender по настольному теннису среди юниоров в грузинском Батуми.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации настольного тенниса Азербайджана, сегодня Мехин Мирзабалаева, участвовавшая в соревнованиях среди спортсменов до 11 лет, победила всех соперников и была удостоена главного приза.
Алиакбар Мирзалиев занял второе место в той же возрастной группе, а Джафар Алмадатли - третье.
Отметим, что в первые дни соревнований М. Мирзабалаева и В. Бабаев заняли третье место в категории U-13.
Последние новости
00:24
В серьезном ДТП в Физули пострадали четыре человекаПроисшествия
00:17
Сборная Азербайджана заняла второе место на чемпионате мира по борьбе в ХорватииИндивидуальные
00:08
Фото
Азербайджанские теннисисты завоевали пять медалей на международном турнире в БатумиИндивидуальные
23:49
Bild: В ФРГ вырос спрос на строительство частных бункеров после инцидента с БПЛАДругие страны
23:31
Португалия официально признала Государство ПалестинаДругие страны
23:10
Фото
Видео
Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООНВ регионе
22:53
Женская сборная США по легкой атлетике установила новый мировой рекордКомандные
22:37
В Германии наблюдается резкое падение экспортаДругие страны
22:19