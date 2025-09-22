Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Азербайджанские теннисисты завоевали пять медалей на международном турнире в Батуми

    Индивидуальные
    • 22 сентября, 2025
    • 00:08
    Азербайджанские теннисисты завоевали пять медалей на международном турнире в Батуми

    Азербайджанские спортсмены завоевали пять медалей на международном турнире WTT Youth Contender по настольному теннису среди юниоров в грузинском Батуми.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации настольного тенниса Азербайджана, сегодня Мехин Мирзабалаева, участвовавшая в соревнованиях среди спортсменов до 11 лет, победила всех соперников и была удостоена главного приза.

    Алиакбар Мирзалиев занял второе место в той же возрастной группе, а Джафар Алмадатли - третье.

    Отметим, что в первые дни соревнований М. Мирзабалаева и В. Бабаев заняли третье место в категории U-13.

    настольный теннис Международный турнир сборная Азербайджана юниоры
    Фото
    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri beynəlxalq turnirdə 5 medal qazanıblar

    Последние новости

    00:24

    В серьезном ДТП в Физули пострадали четыре человека

    Происшествия
    00:17

    Сборная Азербайджана заняла второе место на чемпионате мира по борьбе в Хорватии

    Индивидуальные
    00:08
    Фото

    Азербайджанские теннисисты завоевали пять медалей на международном турнире в Батуми

    Индивидуальные
    23:49

    Bild: В ФРГ вырос спрос на строительство частных бункеров после инцидента с БПЛА

    Другие страны
    23:31

    Португалия официально признала Государство Палестина

    Другие страны
    23:10
    Фото
    Видео

    Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

    В регионе
    22:53

    Женская сборная США по легкой атлетике установила новый мировой рекорд

    Командные
    22:37

    В Германии наблюдается резкое падение экспорта

    Другие страны
    22:19

    ЦАХАЛ: Более 550 тыс. жителей покинули город Газу

    Другие страны
    Лента новостей