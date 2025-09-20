Азербайджанские теннисисты завоевали медали на международном турнире в Батуми

Юные азербайджанские спортсмены успешно выступили на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender в Батуми.

Как сообщает Report, Мехин Мирзабалаева и Вагиф Бабаев завоевали бронзовые медали в категории U-13, продемонстрировав высокое мастерство и волю к победе.

Стоит отметить, что международные соревнования продлятся до 21 сентября.