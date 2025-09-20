Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Индивидуальные
    • 20 сентября, 2025
    • 14:56
    Азербайджанские теннисисты завоевали медали на международном турнире в Батуми

    Юные азербайджанские спортсмены успешно выступили на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender в Батуми.

    Как сообщает Report, Мехин Мирзабалаева и Вагиф Бабаев завоевали бронзовые медали в категории U-13, продемонстрировав высокое мастерство и волю к победе.

    Стоит отметить, что международные соревнования продлятся до 21 сентября.

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri beynəlxalq turnirdə mükafat qazanıblar

