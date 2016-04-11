Азербайджанские судьи по дзюдо получили международную степень

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В итальянском городе Линьяно состоялся семинар для судей Международной федерации дзюдо.

Как сообщает Report, на семинаре судьи сдавали экзамены на получение звания судей международной категории.

В результате Арзу Аджалова и Метин Рагимли были удостоены звания судей международной категории. Они участвовали на семинаре под руководством председателя Комитета судей Федерации дзюдо Азербайджана, судьи международной категории Фароиза Гусейнова. Вначале Арзу Аджалова и Метин Рагимли сдали экзамен, а затем судили встречи кубка Европы среди молодежи, который проходил в Линьяно.