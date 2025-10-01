Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Азербайджанские стрелки выиграли 9 медалей на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    • 01 октября, 2025
    • 16:05
    Азербайджанские стрелки выиграли 9 медалей на III Играх СНГ

    Азербайджанские стрелки на III Играх СНГ завоевали 9 медалей (5 серебряных и 4 бронзовых).

    Как передает корреспондент Report из Габалы, в последний день стрелкового турнира азербайджанские спортсмены выиграли две медали.

    Нармин Джафарлы и Муртаза Новрузлу завоевали серебро в упражнении "трап" по стендовой стрельбе.

    III Игры СНГ стрельба медали
    Фото
    Azərbaycan atıcıları III MDB Oyunlarını 9 medalla bitiriblər
    Фото
    Azerbaijani shooters conclude 3rd CIS Games with 9 medals

