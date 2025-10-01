Азербайджанские стрелки выиграли 9 медалей на III Играх СНГ

Азербайджанские стрелки на III Играх СНГ завоевали 9 медалей (5 серебряных и 4 бронзовых).

Как передает корреспондент Report из Габалы, в последний день стрелкового турнира азербайджанские спортсмены выиграли две медали.

Нармин Джафарлы и Муртаза Новрузлу завоевали серебро в упражнении "трап" по стендовой стрельбе.