İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Azərbaycan atıcıları III MDB Oyunlarını 9 medalla bitiriblər

    Fərdi
    • 01 oktyabr, 2025
    • 15:45
    Azərbaycan atıcıları III MDB Oyunlarını 9 medalla bitiriblər

    Azərbaycan atıcıları III MDB Oyunlarını 9 medalla (5 gümüş, 4 bürünc) bitiriblər.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, yarışın son günündə idmançılarımız daha iki gümüş və bir bürünc medal qazanıblar.

    Nərmin Cəfərli ilə Mürtəza Novruzlu stend atıcılığının "trap" növündə ikinci pilləni tutublar.

    Daniyella Ulanova isə stend atıcılığının "skeet" növündə fərdi yarışda bürünc medal qazanıb.

    III MDB Oyunları atıcılıq medal Qəbələ
    Foto
    Азербайджанские стрелки выиграли 9 медалей на III Играх СНГ
    Foto
    Azerbaijani shooters conclude 3rd CIS Games with 9 medals

    Son xəbərlər

    12:52

    Məmməd Musayev: "Sahibkarlar tikinti icazələrinin verilmə prosedurlarının sadələşdirilməsini gözləyirlər"

    İnfrastruktur
    12:51

    Xankəndidə III MDB Oyunlarının kamandan oxatma yarışlarına start verilib

    İdman
    12:51

    Aİ lideri İlham Əliyev və Nikol Paşinyanı tarixi sülhə görə təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:50

    Qubada göbələkdən zəhərlənən ailənin son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:44
    Video

    Albaniyanın Baş naziri Makronla zarafatlaşıb: Siz Azərbaycan və Albaniyanı da təbrik etməlisiniz

    Xarici siyasət
    12:41

    Fransa DİN etirazları müşahidə etməyə 76 min polis əməkdaşını cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    12:38

    AÜF rəsmisi: "Üzgüçülərimizdən gələcəkdə bundan da yüksək nəticələr gözləyə bilərik"

    Fərdi
    12:35

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    12:34

    "Kəpəz"in baş məşqçisinin köməkçiləri bəlli olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti