Азербайджанские спортсмены завоевали 6 медалей III летних юношеских Олимпийских игр

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Национальная команда Азербайджана завершила III летние юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе с 6-ю медалями в активе.

По сообщению Report, двое из 17 спортсменов нашей сборной завоевали золотые медали, один – серебряную медаль, трое – бронзовые медали.

Золотые медали завоевали борцы Вугар Талыбов (66 кг), борец свободного стиля Туран Байрамов (65 кг), тяжелоатлет Тарменхан Бабаев (85 кг) завоевал серебряную медаль, тхэквондист Джавад Агаев (63 кг), боксер Нурлан Сафаров (60 кг) и борец Шахана Назарова (43 кг) стали обладателями бронзовых медалей. Гимнастка Елизавета Лузан в команде смешанного состава Международного олимпийского комитета завоевала золотую медаль, но ее результат не внесен в общекомандный зачет.

Таким образом, азербайджанская команда по числу медалей заняла 37-е место среди 208 стран.