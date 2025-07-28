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Азербайджанские спортсмены завершили Европейские молодежные Паралимпийские игры с 13 медалями

Азербайджанские спортсмены завершили Европейские молодежные Паралимпийские игры с 13 медалями Азербайджанские спортсмены завершили Европейские молодежные Паралимпийские игры с 13 медалями
Индивидуальные
28 июля 2025 г. 12:53
Азербайджанские спортсмены завершили Европейские молодежные Паралимпийские игры с 13 медалями

Азербайджанские паралимпийцы завершили Европейские молодежные Паралимпийские игры в Стамбуле (Турция) с 13 медалями.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета, сборная Азербайджана, дебютировавшая на VII Европейских молодежных Паралимпийских играх в составе 17 спортсменов, завоевала 4 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей в 7 видах спорта.

Сабир Зейналов (паратхэквондо, К44, 58 кг), Амин Алиев (паратхэквондо, К44, 63 кг), Самая Гасанова (паратхэквондо, К44, 47 кг) и Айша Арабова (параатлетика, прыжки в длину, Т11) завоевали золото, Орхан Джафаров (паратхэквондо, К44, 80 кг), Али Валиев (параплавание, среди 2009-2013 годов рождения, S10, 100 метров баттерфляем) - серебро, Айхан Нуруев (паратхэквондо, К44, 58 кг), Амин Шихалиев (паратхэквондо, К44, 63 кг), Имран Багиров (паратхэквондо, К44, 70 кг), Омар Гурбанов (парадзюдо, J2, 62 кг), Гусейн Исмаилзаде (парадзюдо, K44, 70 кг) и Али Велиев (параплавание, S10, 2009-2013 г.р., 100 м вольным стилем, 400 м вольным стилем) - бронзу.

В турнире приняли участие около 700 спортсменов из 33 стран.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan idmançıları Avropa Gənclər Paralimpiya Oyunlarını 13 medalla başa vurublar

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