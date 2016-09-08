Азербайджанские спортсмены приступают к борьбе на XV Летних паралимпийских играх

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня стартует борьба на XV Летних паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report, в первый день соревнований выступят 7 азербайджанских спортсменов.

Вначале на татами выйдут два дзюдоиста. В 1/8 финала Рамин Ибрагимов (60 кг) встретится с аргентинцем Эдуардо Гауто. В весовой категории 66 кг Байрам Мустафаев начнет борьбу с 1/4 финала. Он встретится с победителем пары Мигель Виейра (Португалия) - Хелисон Бото Оливейра (Бразилия). Соревнования по дзюдо начнутся в 17:00 по бакинскому времени.

Помимо этого, борьбу начнут 3 атлета. Эльчин Мурадов будет участвовать в соревнованиях по прыжкам в длину. Соревнования начнутся в 17:25. В соревнованиях по бегу на 400 м среди мужчин будет бороться Эльмир Джабраилов, а в беге на 100 м среди женщин выступит Елена Чебану.

В соревнованиях по плаванию участвуют 2 азербайджанских паралимпийца. Дмитрий Салей и Раман Салей примут участие в плавании на 100 м в стиле баттерфляй. Соревнования начнутся в 18:16.

Отметим, что Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.