Азербайджанские спортсмены примут участие в первых Играх стран СНГ

Около двух тысяч спортсменов примут участие в первых Играх стран СНГ в Казани.

Около двух тысяч спортсменов примут участие в первых Играх стран СНГ в Казани.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на совещании по подготовке к соревнованиям заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"До старта первых Игр стран СНГ осталось менее двух месяцев. Подготовка к ним ведется в динамичном режиме. Всего в Казани мы ожидаем около двух тысяч участников из десяти стран СНГ. Мы приняли решение о закрытии расходов прибывающих делегаций за счет организаторов", - сказал Матыцин.

Пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Азербайджана Габиль Мехтиев подтвердил Report, что в число стран-участниц войдет и Азербайджан.

Игры стран СНГ пройдут в Казани с 4 по 11 сентября. Первоначально соревнования должны были пройти в Казани с 20 по 27 августа 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса были перенесены на сентябрь того же года и впоследствии на 2021 год. В соревнованиях выступят спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет.