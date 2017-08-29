Азербайджанские спортсмены-ориентировщики закончили прохождение спортивных сборов в Украине

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Согласно плану сотрудничества между посольством Украины в Азербайджане и Федерацией спортивного ориентирования (ФСО) Азербайджана, в период с 15 по 21 августа 2017 года в Сумской области Украины состоялись первые спортивно-тренировочные сборы, специально подготовленные украинской стороной для спортсменов-ориентировщиков из Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Азербайджане, в украинских сборах приняла участие группа азербайджанских спортсменов в составе: Сулеймана Алиева, Тахира Сулейманова, Арзу Эйвазовой, Геннадия Клима, Севды Вердиевой, Владислава Тузова и Анастасии Лялякиной. Все расходы по пребыванию азербайджанской делегации в Украине взяла на себя Сумская областная государственная администрация и почетный консул Азербайджанской Республики в Харькове Афган Салманов.

Кроме того, для азербайджанских спортсменов руководством Сумской ОГА была подготовлена культурная программа по ознакомлению с достопримечательностями города Сумы, а также с историей и традициями Сумщины и в целом украинского народа. Тренировочный процесс для спортсменов-ориентировщиков Азербайджана обеспечивался со стороны ФСО Сумской области. Согласно программе сборов, по окончанию тренировочного процесса азербайджанская команда ориентировщиков приняла участие в Открытом кубке по спортивному ориентированию им. Супруна. Следует отметить, что в связи с приездом в г. Сумы делегации спортсменов-ориентировщиков из Азербайджана, во время торжественного открытия Кубка Супруна губернатор Сумской области Николай Клочко отметил, что он уделяет сотрудничеству с Азербайджаном особое внимание, в том числе и в экономической сфере.

По возвращению азербайджанских спортсменов в Баку посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко принял азербайджанскую делегацию в посольстве Украины и поздравил членов команды, которые стали призерами указанных соревнований. Во время встречи послом Украины были позитивно отмечены результаты проведенного в Украине сбора для азербайджанских спортсменов-ориентировщиков, в контексте того, что полученные знания и опыт соревнований значительно усилили подготовку азербайджанских спортсменов-ориентировщиков. Также с представителями ФСО Азербайджана обсуждались и другие вопросы сотрудничества, в частности возможность участия представителей Украины в Открытом чемпионате Азербайджана по спортивному ориентированию, проведение которого планируется в первой половине октября текущего года.