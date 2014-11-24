Азербайджанские спортсменки завоевали 1 серебряную и 1 бронзовую медали на ЧМ по боксу

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Завершился чемпионат мира по боксу среди женщин, проходящий в городе Джеджу (Южная Корея). Как сообщает Report, национальная команда Азербайджана завоевала в соревнованиях 1 серебряную и 1 бронзовую медаль.

Серебряную медаль в весовой категории до 60 кг получила Яна Алексеева. В финале она встретилась с 5-кратной чемпионкой мира и 6-кратной чемпионкой Европы ирландкой Кети Тэйлор. Несмотря на то, что Алексеева оказала достойное сопротивление сопернице, судьи отдали победу Тэйлор.

Выступающая в весовой категории до 69 кг чемпионка Европы и серебряный призер прошлого чемпионата Елена Вистропова на этот раз удостоилась бронзы. Она уступила в полуфинале панамке Асене Билон.

Отметим, что национальная команда Азербайджана 2 года назад на чемпионате мира, прошедшем в Китае, заработала 1 серебряную медаль. Тогда Елена Вистопова завоевала серебряную медаль и получила лицензию на участие в Летних Олимпийских играх 2012 в Лондоне.