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Азербайджанские шахматисты завоевали пять медалей на чемпионате Европы

Азербайджанские шахматисты завоевали пять медалей на чемпионате Европы На Чемпионате Европы по шахматам среди школьников азербайджанские шахматисты завоевали 5 медалей.
Индивидуальные
14 декабря 2021 г. 10:27
Азербайджанские шахматисты завоевали пять медалей на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по шахматам среди школьников азербайджанские шахматисты завоевали 5 медалей.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана, из-за пандемии коронавируса соревнования проходили в формате онлайн.

В соревновании среди девушек до 13-ти лет Нармин Абдинова выиграла финальную встречу со счетом 1.5:0.5 и завоевала золотую медаль.

В соревновании среди мальчиков до 15-ти лет Широглан Талыбов, проиграв финальную встречу, удостоился серебра. Хаган Ахмед также завоевал серебро в соревновании среди мальчиков до 10 лет.

В группах среди девушек до 11 и 10 лет бронзовые медали завоевали соответственно Лала Гусейнова и Аснад Валиева.

В финальном этапе боролись 9 азербайджанских шахматистов. Чемпионат проводился в два этапа на платформе игры Tornelo.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan şahmatçıları Avropa çempionatında 5 medal qazanıb

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