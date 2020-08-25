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Азербайджанские шахматисты в числе лучших на Олимпиаде

Азербайджанские шахматисты в числе лучших на Олимпиаде Названы имена лучших игроков группового этапа топ-дивизиона Всемирной шахматной олимпиады
Индивидуальные
25 августа 2020 г. 00:49
Азербайджанские шахматисты в числе лучших на Олимпиаде

Названы имена лучших игроков группового этапа топ-дивизиона Всемирной шахматной олимпиады.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Всемирной шахматной олимпиады, в список попали и азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов и Гюнай Гусейнова.

Мамедов также попал в символическую сборную группового этапа. В списке из 12 шахматистов он отстает лишь от поляка Яна-Кшиштофа Дуды.

Отметим, что сборная Азербайджана выиграла групповой этап топ-дивизиона Всемирной шахматной олимпиады и напрямую вышла в четвертьфинал.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şahmatçıları olimpiadanın ən yaxşıları arasında

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