Азербайджанские шахматисты в числе лучших на Олимпиаде

Названы имена лучших игроков группового этапа топ-дивизиона Всемирной шахматной олимпиады

Названы имена лучших игроков группового этапа топ-дивизиона Всемирной шахматной олимпиады.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Всемирной шахматной олимпиады, в список попали и азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов и Гюнай Гусейнова.

Мамедов также попал в символическую сборную группового этапа. В списке из 12 шахматистов он отстает лишь от поляка Яна-Кшиштофа Дуды.

Отметим, что сборная Азербайджана выиграла групповой этап топ-дивизиона Всемирной шахматной олимпиады и напрямую вышла в четвертьфинал.