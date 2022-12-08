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Азербайджанские шахматисты участвуют в турнире в Махачкале, посвященном памяти Азиза Алиева

Азербайджанские шахматисты участвуют в турнире в Махачкале, посвященном памяти Азиза Алиева В столице Республики Дагестан Махачкале стартовал детский шахматный турнир, посвященный памяти выдающегося государственного деятеля и ученого Азиза Алиева.
Индивидуальные
8 декабря 2022 г. 16:03
Азербайджанские шахматисты участвуют в турнире в Махачкале, посвященном памяти Азиза Алиева

В столице Республики Дагестан Махачкале стартовал детский шахматный турнир, посвященный памяти выдающегося государственного деятеля и ученого Азиза Алиева.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, в открытии турнира приняли участие президент национальной Федерации, вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Махир Мамедов, бывший глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и другие официальные лица.

Перед началом соревнований гости и организаторы посетили расположенный в Махачкале памятник Азизу Алиеву и почтили память выдающегося государственного деятеля.

Выступившие рассказали о жизненном пути Азиза Алиева и его исторических заслугах.

В шахматном турнире в числе других выступают чемпионка Азербайджана Нармин Абдинова, удостоенная золотой медали на юношеских Олимпийских играх, серебряный призер чемпионата Европы среди шахматистов в возрасте 12 лет Хаган Ахмед, чемпион Азербайджана Шамси Гараханов и Атилла Орман.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan şahmatçıları Mahaçqalada Əziz Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş turnirə qatılıblar

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