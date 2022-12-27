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Азербайджанские шахматисты проведут очередные матчи на чемпионате мира

Азербайджанские шахматисты проведут очередные матчи на чемпионате мира Азербайджанские шахматисты проведут очередные партии на чемпионате мира по рапиду и блицу в Алматы (Казахстан).
Индивидуальные
27 декабря 2022 г. 10:18
Азербайджанские шахматисты проведут очередные матчи на чемпионате мира

Азербайджанские шахматисты проведут очередные партии на чемпионате мира по рапиду и блицу в Алматы (Казахстан).

Как сообщает Report, в мужском соревновании будут сыграны VI, VII, VIII и IX туры, в женском - V, VI, VII и VIII туры.

В турнире выступят Шахрияр Мамедъяров, Гадир Гусейнов, Рауф Мамедов, Васиф Дурарбейли, Вугар Асадлы, Айдын Сулейманлы, Мухаммед Мурадлы и Абдулла Гадимбейли, а среди женщин - Гюнай Мамедзаде, Гульнар Мамедова, Ульвия Фаталиева, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева и Ляман Гаджиева.

Чемпионат мира, призовой фонд которого составляет 1 млн долларов США, завершится 30 декабря. В нем участвуют 258 гроссмейстеров (155 мужчин, 103 женщины).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şahmatçıları dünya çempionatında növbəti görüşlərini keçirəcəklər

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