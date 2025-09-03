Азербайджанские шахматисты примут участие в международном турнире Grand Swiss 2025
Индивидуальные
- 03 сентября, 2025
- 17:11
Азербайджанские шахматисты примут участие в международном турнире Grand Swiss 2025 в Самарканде (Узбекистан).
Как сообщили Report в пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана, страну на престижном соревновании представят Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева и Ханым Баладжаева.
Grand Swiss 2025 стартует завтра и продлится до 15 сентября. Турнир будет состоять из 11 туров по швейцарской системе. По итогам соревнований четыре сильнейших шахматиста (2 мужчин и 2 женщины) выйдут в Турнир претендентов.
Призовой фонд конкурса составляет 855 000 долларов США.
