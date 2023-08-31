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Азербайджанские шахматисты примут участие на чемпионате Европы

Азербайджанские шахматисты примут участие на чемпионате Европы Азербайджанские шахматисты примут участие на чемпионате Европы среди подростков, который пройдет в румынском городе Мамая.
Индивидуальные
31 августа 2023 г. 14:32
Азербайджанские шахматисты примут участие на чемпионате Европы

Азербайджанские шахматисты примут участие на чемпионате Европы среди подростков, который пройдет в румынском городе Мамая.

Как сообщает Report, на континентальном первенстве, которое стартует 4 сентября, определятся лучшие представители "старого континента" в возрастных категориях 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.

В состав сборной Азербайджана входят шахматисты, отличившиеся на чемпионате страны и турнире Baku Open, перспективные подростки, а также дети, отобранные в школе Ландау. Шахматистов будут сопровождать тренеры Фарид Аббасов, Рауль Гулиев, Самир Джавадзаде и Фикрет Сидеифзаде.

Чемпионат Европы завершится 15 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 44 şahmatçısı Avropa çempionatında çıxış edəcək

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