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Азербайджанские шахматисты примут участие в чемпионате Европы в Чехии 

Азербайджанские шахматисты примут участие в чемпионате Европы в Чехии  Азербайджанские шахматисты примут участие в чемпионате Европы среди детей и подростков в столице Чехии Праге.
Индивидуальные
20 августа 2024 г. 18:32
Азербайджанские шахматисты примут участие в чемпионате Европы в Чехии 

Азербайджанские шахматисты примут участие в чемпионате Европы среди детей и подростков в столице Чехии Праге.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, за медали поборются шахматисты из более чем 40 стран в категориях от 8 до 18 лет.

В континентальном первенстве примут участие прошлогодние чемпионы Европы Рустам Рустамов, Мехрибан Ахмедли, Мухаммед Кязымзаде, бронзовый призер Саадат Баширли, а также Пашам Ализаде, Лала Гусейнова, Широглан Талыбов, Тунар Давудов, Захра Аллахверди, Ахмед Гусейнов и другие.

Всего на престижном соревновании Азербайджан будут представлять 40 шахматистов.

Турнир продлится с 22 по 31 августа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Çexiyadakı Avropa çempionatında 40 şahmatçı ilə təmsil olunacaq

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