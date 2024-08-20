Азербайджанские шахматисты примут участие в чемпионате Европы в Чехии

Азербайджанские шахматисты примут участие в чемпионате Европы среди детей и подростков в столице Чехии Праге.

Азербайджанские шахматисты примут участие в чемпионате Европы среди детей и подростков в столице Чехии Праге.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, за медали поборются шахматисты из более чем 40 стран в категориях от 8 до 18 лет.

В континентальном первенстве примут участие прошлогодние чемпионы Европы Рустам Рустамов, Мехрибан Ахмедли, Мухаммед Кязымзаде, бронзовый призер Саадат Баширли, а также Пашам Ализаде, Лала Гусейнова, Широглан Талыбов, Тунар Давудов, Захра Аллахверди, Ахмед Гусейнов и другие.

Всего на престижном соревновании Азербайджан будут представлять 40 шахматистов.

Турнир продлится с 22 по 31 августа.