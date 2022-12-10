Азербайджанские шахматисты стали победителями турнира в Махачкале

В Махачкале (Республика Дагестан) завершился шахматный турнир, посвященный памяти видного государственного деятеля и ученого Азиза Алиева.

В Махачкале (Республика Дагестан) завершился шахматный турнир, посвященный памяти видного государственного деятеля и ученого Азиза Алиева.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, наша сборная стала победительницей турнира.

В турнире принимали участие победительница юниорской Олимпиады Нармин Абдинова, серебряный призер чемпионата Европы среди шахматистов в возрасте 12 лет Хаган Ахмед, а также Шамси Гараханов и Аттила Орман.

По индивидуальным результатам шахматисты Хаган Ахмед и Шамси Гараханов стали обладателями серебряной медали.