Азербайджанские шахматисты одержали очередную победу на Всемирной олимпиаде

Мужская сборная Азербайджана одержала очередную победу на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде, которая проходит в столице Венгрии Будапеште.
Как сообщает
Айдын Сулейманлы - Денис Кадрич - 1:0
Ниджат Абасов - Никита Петров - 0,5:0,5
Рауф Мамедов - Никола Джукич - 0,5:0,5
Шахрияр Мамедьяров - Лука Драшкович - 1:0
Благодаря этой победе количество очков нашей сборной достигло 8.
Отметим, что до этого мужская сборная обыграла Иорданию (3,5:0,5), Финляндию (3,5:0,5) и Молдову (3:1). Женская команда одержала верх над Никарагуа (4:0) и Австралией (3:1), с Аргентиной в 3-м туре была зафиксирована ничья (2:2).