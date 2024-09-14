Азербайджанские шахматисты одержали очередную победу на Всемирной олимпиаде

Мужская сборная Азербайджана одержала очередную победу на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде, которая проходит в столице Венгрии Будапеште.

Мужская сборная Азербайджана одержала очередную победу на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде, которая проходит в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report , в четвертом туре азербайджанские шахматисты обыграли соперников из Черногории со счетом 3:1.

Айдын Сулейманлы - Денис Кадрич - 1:0

Ниджат Абасов - Никита Петров - 0,5:0,5

Рауф Мамедов - Никола Джукич - 0,5:0,5

Шахрияр Мамедьяров - Лука Драшкович - 1:0

Благодаря этой победе количество очков нашей сборной достигло 8.

Отметим, что до этого мужская сборная обыграла Иорданию (3,5:0,5), Финляндию (3,5:0,5) и Молдову (3:1). Женская команда одержала верх над Никарагуа (4:0) и Австралией (3:1), с Аргентиной в 3-м туре была зафиксирована ничья (2:2).