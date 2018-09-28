Азербайджанские шахматисты обыграли армян на 43-й Всемирной шахматной олимпиаде

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Мужская сборная Азербайджана по шахматам провела очередную встречу на проходящей в Батуми 43-й Всемирной шахматной олимпиаде.

Как сообщает Report, в V туре наша сборная встретилась с армянскими игроками. Встреча завершилась победой азербайджанских шахматистов - 2,5:1,5.

В составе сборной Шахрияр Мамедъяров одержал победу над Левоном Ароняном. Теймур Раджабов превзошел Габриэля Саркисяна. Рауф Мамедов завершил игру ничьей, Аркадий Найдич же проиграл встречу.

Сборная Азербайджана, очки которой после V тура достигли 10-ти, возглавляет турнирную таблицу.

Армения - Азербайджан - 1,5:2,5

Левон Аронян - Шахрияр Мамедъяров - 0:1

Габриэль Саркисян - Теймур Раджабов - 0:1

Грант Мелкумян - Аркадий Найдич - 1:0

Хаик Мартиросян - Рауф Мамедов - 0,5:0,5

Раджабов и Мамедов играли белыми, а Мамедъяров и Найдич - черными фигурами.