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    Азербайджанские шахматисты обыграли армян на 43-й Всемирной шахматной олимпиаде

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Мужская сборная Азербайджана по шахматам провела очередную встречу на проходящей в Батуми 43-й Всемирной шахматной олимпиаде. 

    Как сообщает Report, в V туре наша сборная встретилась с армянскими игроками. Встреча завершилась победой азербайджанских шахматистов - 2,5:1,5.

    В составе сборной Шахрияр Мамедъяров одержал победу над Левоном Ароняном. Теймур Раджабов превзошел Габриэля Саркисяна. Рауф Мамедов завершил игру ничьей, Аркадий Найдич же проиграл встречу. 

    Сборная Азербайджана, очки которой после V тура достигли 10-ти, возглавляет турнирную таблицу. 

    Армения - Азербайджан - 1,5:2,5

    Левон Аронян - Шахрияр Мамедъяров - 0:1

    Габриэль Саркисян - Теймур Раджабов - 0:1

    Грант Мелкумян - Аркадий Найдич - 1:0

    Хаик Мартиросян - Рауф Мамедов - 0,5:0,5

    Раджабов и Мамедов играли белыми, а Мамедъяров и Найдич - черными фигурами. 

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