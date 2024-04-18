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Азербайджанские шахматистки примут участие в чемпионате Европы

Азербайджанские шахматистки примут участие в чемпионате Европы Азербайджанские шахматистки 19 апреля примут участие в личном чемпионате Европы на греческом острове Родос.
Индивидуальные
18 апреля 2024 г. 14:56
Азербайджанские шахматистки примут участие в чемпионате Европы

Азербайджанские шахматистки 19 апреля примут участие в личном чемпионате Европы на греческом острове Родос.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат Азербайджана, в континентальном первенстве примут участие шахматистки Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Сабина Ибрагимова, Аян Аллахвердиева, Ляман Гаджиева, Нармин Абдинова и Сабина Рзалы.

Чемпионат завершится 29 апреля.

Отметим, что на чемпионате Европы 2022 года Гюнай Мамедзаде завоевала серебряную, а Ульвия Фаталиева - бронзовую медаль.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempionatında iştirak edəcəklər

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