Азербайджанские шахматистки примут участие в чемпионате Европы

Азербайджанские шахматистки 19 апреля примут участие в личном чемпионате Европы на греческом острове Родос.

Азербайджанские шахматистки 19 апреля примут участие в личном чемпионате Европы на греческом острове Родос.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат Азербайджана, в континентальном первенстве примут участие шахматистки Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Сабина Ибрагимова, Аян Аллахвердиева, Ляман Гаджиева, Нармин Абдинова и Сабина Рзалы.

Чемпионат завершится 29 апреля.

Отметим, что на чемпионате Европы 2022 года Гюнай Мамедзаде завоевала серебряную, а Ульвия Фаталиева - бронзовую медаль.