Азербайджанские шахматистки добились исторического успеха на чемпионате Европы по шахматам среди женщин, который прошел в столице Чехии Праге.
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Ульвия Фаталиева одолела партнершу по команде из сборной Азербайджана Гюльнар Мамедову, Ханым Баладжаева - Алисию Сливицкую из Польши, а Сабина Ибрагимова оказалась сильнее Михалины Рудзинской (Польша).
Отметим, что 44-летняя Моника Сочко стала чемпионкой Европы, набрав 8,5 очка. Гюнай Мамедзаде завоевала серебряную медаль с 8 очками, а Ульвия Фаталиева, набравшая столько же очков, завоевала бронзовую медаль.
Напомним, что азербайджанские шахматистки никогда ранее не брали медали на первенстве Европы в личном зачете. Завоевание призовых мест сразу двумя спортсменками стало историческим успехом для Азербайджана.