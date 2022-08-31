Азербайджанские шахматистки добились исторического успеха на чемпионате Европы

Азербайджанские шахматистки добились исторического успеха на чемпионате Европы по шахматам среди женщин, который прошел в столице Чехии Праге.

Азербайджанские шахматистки добились исторического успеха на чемпионате Европы по шахматам среди женщин, который прошел в столице Чехии Праге.

Как сообщает Report , в рамках последнего - XI тура чемпионата Гюнай Мамедзаде, занимавшая 2-ю строчку турнирной таблицы, сыграла вничью с Александрой Мальцевской (Польша), Говхар Бейдуллаевая - с Наной Дзагнидзе (Грузия), а Ляман Гаджиева - с Иолантой Завадской (Польша).

Ульвия Фаталиева одолела партнершу по команде из сборной Азербайджана Гюльнар Мамедову, Ханым Баладжаева - Алисию Сливицкую из Польши, а Сабина Ибрагимова оказалась сильнее Михалины Рудзинской (Польша).

Отметим, что 44-летняя Моника Сочко стала чемпионкой Европы, набрав 8,5 очка. Гюнай Мамедзаде завоевала серебряную медаль с 8 очками, а Ульвия Фаталиева, набравшая столько же очков, завоевала бронзовую медаль.

Напомним, что азербайджанские шахматистки никогда ранее не брали медали на первенстве Европы в личном зачете. Завоевание призовых мест сразу двумя спортсменками стало историческим успехом для Азербайджана.