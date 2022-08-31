О нас

Азербайджанские шахматистки добились исторического успеха на чемпионате Европы

Азербайджанские шахматистки добились исторического успеха на чемпионате Европы Азербайджанские шахматистки добились исторического успеха на чемпионате Европы по шахматам среди женщин, который прошел в столице Чехии Праге.
Индивидуальные
31 августа 2022 г. 21:38
Азербайджанские шахматистки добились исторического успеха на чемпионате Европы

Азербайджанские шахматистки добились исторического успеха на чемпионате Европы по шахматам среди женщин, который прошел в столице Чехии Праге.

Как сообщает Report, в рамках последнего - XI тура чемпионата Гюнай Мамедзаде, занимавшая 2-ю строчку турнирной таблицы, сыграла вничью с Александрой Мальцевской (Польша), Говхар Бейдуллаевая - с Наной Дзагнидзе (Грузия), а Ляман Гаджиева - с Иолантой Завадской (Польша).

Ульвия Фаталиева одолела партнершу по команде из сборной Азербайджана Гюльнар Мамедову, Ханым Баладжаева - Алисию Сливицкую из Польши, а Сабина Ибрагимова оказалась сильнее Михалины Рудзинской (Польша).

Отметим, что 44-летняя Моника Сочко стала чемпионкой Европы, набрав 8,5 очка. Гюнай Мамедзаде завоевала серебряную медаль с 8 очками, а Ульвия Фаталиева, набравшая столько же очков, завоевала бронзовую медаль.

Напомним, что азербайджанские шахматистки никогда ранее не брали медали на первенстве Европы в личном зачете. Завоевание призовых мест сразу двумя спортсменками стало историческим успехом для Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatında tarixi uğur: Azərbaycanın iki qadın şahmatçısı medal qazanıb

Самое читаемое

Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
26 августа 2022 г. 13:30
Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев
Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев
29 августа 2022 г. 06:38
Азерэнержи увеличил экспортные доходы на 7%
"Азерэнержи" увеличил экспортные доходы на 7%
31 августа 2022 г. 16:23
Чистый убыток AzTV увеличился на 10%
Чистый убыток AzTV увеличился на 10%
25 августа 2022 г. 10:42
Коллекция картин сооснователя Microsoft может уйти с молотка за рекордные $1 млрд
Коллекция картин сооснователя Microsoft может уйти с молотка за рекордные $1 млрд
26 августа 2022 г. 12:57
Аккредитованные в Азербайджане послы-нерезиденты ознакомились с ходом разминирования в Физули
ФотоАккредитованные в Азербайджане послы-нерезиденты ознакомились с ходом разминирования в Физули
26 августа 2022 г. 17:03
Греция задействовала С-300 для преследования турецких F-16
Греция задействовала С-300 для преследования турецких F-16
28 августа 2022 г. 12:00
Завтра в Ереване от Генпрокурора потребуют ареста Никола Пашиняна
Завтра в Ереване от Генпрокурора потребуют ареста Никола Пашиняна
29 августа 2022 г. 02:26
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Забух
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Забух
31 августа 2022 г. 12:57
Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью спортивных центров в поселках Баку
ФотоФарид Гаибов ознакомился с деятельностью спортивных центров в поселках Баку
25 августа 2022 г. 20:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi