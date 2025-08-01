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Азербайджанские саблистки заняли 13-е место на чемпионате мира

Азербайджанские саблистки заняли 13-е место на чемпионате мира Женская сборная Азербайджана по фехтованию на саблях заняла 13-е место на чемпионате мира в Тбилиси.
Индивидуальные
1 августа 2025 г. 15:21
Азербайджанские саблистки заняли 13-е место на чемпионате мира

Женская сборная Азербайджана по фехтованию на саблях заняла 13-е место на чемпионате мира в Тбилиси.

Как сообщает Report, команда в составе Лейлы Ахмедовой, Сабины Керимовой и Полины Касперович в первом поединке одержала победу над командой Сингапура со счетом 45:33.

В матче за выход в восьмерку сильнейших сборная уступила команде США со счетом 26:45.

В матчах за 9-16-ые места команда уступила египетским саблисткам со счетом 37:45 и одержала победу над сборными Гонконга (45:39) и Украины (45:44).

В индивидуальных соревнованиях саблисток Полина Касперович и Сабина Керимова, оказались в числе 64 сильнейших, пройдя групповые этапы. Однако спортсменки не смогли попасть в число 32 сильнейших. Лейла Ахмедова прекратила борьбу в групповом этапе.

Мужская сборная Азербайджана по фехтованию на саблях в составе Салеха Мамедова, Мурада Акперова, Магсуда Гусейнли и Аббаса Гусейнова уступила французским соперникам со счетом 19:45.

В индивидуальных соревнованиях по фехтованию на саблях среди мужчин Магсуд Гусейнли, Мурад Акперов и Салех Мамедов потерпели поражение в стадии плей-офф. Аббас Гусейнов не смог пройти групповой этап.

В индивидуальных соревнованиях по фехтованию на шпагах среди мужчин Руслан Гасанов успешно прошел групповой этап, но потерпел поражение в плей-офф и не смог войти в число 64 сильнейших.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sablya millisi dünya çempionatında 13-cü olub

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