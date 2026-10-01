Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Азербайджанские пловцы выступили в квалификационном этапе Кубка мира в Баку

    Индивидуальные
    • 01 октября, 2026
    • 14:13
    Азербайджанские пловцы выступили в квалификационном этапе Кубка мира в Баку

    Во Дворце водных видов спорта состоялся квалификационный этап Кубка мира по плаванию "Шелковый путь".

    Об этом Report сообщили в Федерации плавания Азербайджана.

    Представители Азербайджана - Абдуррахман Рустамов, Амин Оруджлу, Анастасия Гнусина, Фатима Алькарамова, Фархад Ширмаммедли, Мехри Абдурахманлы, Марьям Джавадова, Рамал Садыглы, Рамиль Вализаде, Огтай Гусейнов, Саид Хамидов, Властилина Хасьянова, Егор Майницкий - продемонстрировали свои навыки в общей сложности в 9 видах.

    Фатима Алькарамова установила рекорд Азербайджана в комплексном плавании на дистанции 100 метров (1.05,39).

    Абдуррахман Рустамов прошел в финал в заплыве на 100 метров баттерфляем (53.02). Также в финальной сессии в заплыве на 200 метров брассом выступит Анастасия Боборыкина, в заплыве на 200 метров баттерфляем - Анастасия Гнусина, Мехри Абдурахманлы и Властилина Хасьянова, в заплыве на 400 метров вольным стилем - Огтай Гусейнов.

    Анастасия Гнусина в заплыве на 400 метров вольным стилем, Властилина Хасьянова в заплыве на 50 метров на спине, Фархад Ширмаммедли и Амин Оруджлу в заплыве на 400 метров вольным стилем обновили свои личные рекорды. Егор Майницкий улучшил свой личный результат как в комплексном плавании на 100 метров, так и в заплыве брассом.

    Перед вечерней сессией соревнований и финалами в 18:30 состоится церемония открытия.

    Отметим, что Кубок мира проходит 1–3 октября во Дворце водных видов спорта в Баку с участием 216 спортсменов из 44 стран.

    Азербайджанские пловцы выступили в квалификационном этапе Кубка мира в Баку
    Азербайджанские пловцы выступили в квалификационном этапе Кубка мира в Баку
    Азербайджанские пловцы выступили в квалификационном этапе Кубка мира в Баку
    Азербайджанские пловцы выступили в квалификационном этапе Кубка мира в Баку
    Азербайджанские пловцы выступили в квалификационном этапе Кубка мира в Баку
    Азербайджанские пловцы выступили в квалификационном этапе Кубка мира в Баку
    Азербайджанские пловцы выступили в квалификационном этапе Кубка мира в Баку
    Азербайджанские пловцы выступили в квалификационном этапе Кубка мира в Баку

    Кубок мира по плаванию Федерация плавания Азербайджана
    Фото
    Azərbaycan üzgüçüləri Bakıdakı Dünya Kubokunun təsnifat mərhələsində çıxış ediblər
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    15:47

    Шухрат Холмухамедов: Учения "Сила единства – 2026" - хорошая возможность для обмена опытом

    Армия
    15:45

    Число жертв схода лавины в Гималаях достигло 11 человек

    Другие страны
    15:41
    Фото

    Пярвиз Шахбазов: С момента запуска TAP Греция получила 6 млрд м³ азербайджанского газа - ОБНОВЛЕНО

    Туризм
    15:37

    Азербайджанские таможенники изъяли крупную партию незадекларированных косметических средств

    Бизнес
    15:25

    ОАЭ сформировали спецгруппу для расследования инцидента с самолетом Flydubai

    Другие страны
    15:23

    На ADEX 2026 представлены 130 образцов продукции Миноборонпрома

    Армия
    15:22

    В Британии около 700 заключенных досрочно вышли на свободу из-за переполненности тюрем

    Другие страны
    15:20

    Закир Гасанов: Учения "Сила единства — 2026" вносят вклад в обеспечение мира и стабильности

    Армия
    15:14

    Вернон Коакер: Лондон и Баку продолжат углублять оборонное сотрудничество

    Внешняя политика
    Лента новостей