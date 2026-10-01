Азербайджанские пловцы выступили в квалификационном этапе Кубка мира в Баку

Во Дворце водных видов спорта состоялся квалификационный этап Кубка мира по плаванию "Шелковый путь".

Об этом Report сообщили в Федерации плавания Азербайджана.

Представители Азербайджана - Абдуррахман Рустамов, Амин Оруджлу, Анастасия Гнусина, Фатима Алькарамова, Фархад Ширмаммедли, Мехри Абдурахманлы, Марьям Джавадова, Рамал Садыглы, Рамиль Вализаде, Огтай Гусейнов, Саид Хамидов, Властилина Хасьянова, Егор Майницкий - продемонстрировали свои навыки в общей сложности в 9 видах.

Фатима Алькарамова установила рекорд Азербайджана в комплексном плавании на дистанции 100 метров (1.05,39).

Абдуррахман Рустамов прошел в финал в заплыве на 100 метров баттерфляем (53.02). Также в финальной сессии в заплыве на 200 метров брассом выступит Анастасия Боборыкина, в заплыве на 200 метров баттерфляем - Анастасия Гнусина, Мехри Абдурахманлы и Властилина Хасьянова, в заплыве на 400 метров вольным стилем - Огтай Гусейнов.

Анастасия Гнусина в заплыве на 400 метров вольным стилем, Властилина Хасьянова в заплыве на 50 метров на спине, Фархад Ширмаммедли и Амин Оруджлу в заплыве на 400 метров вольным стилем обновили свои личные рекорды. Егор Майницкий улучшил свой личный результат как в комплексном плавании на 100 метров, так и в заплыве брассом.

Перед вечерней сессией соревнований и финалами в 18:30 состоится церемония открытия.

Отметим, что Кубок мира проходит 1–3 октября во Дворце водных видов спорта в Баку с участием 216 спортсменов из 44 стран.