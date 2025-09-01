Азербайджанские паралимпийские стрелки завоевали 2 лицензии на чемпионат мира
01 сентября, 2025
- 13:04
Азербайджанские паралимпийские стрелки завоевали две лицензии на чемпионат мира.
Об этом Report сообщили в Национальном паралимпийском комитете Азербайджана.
Камран Зейналов и Айбениз Бабаева, выступавшие на Международном Гран-при в Нови-Саде, обеспечили себе право участия в чемпионате мира.
Камран Зейналов завоевал золотую медаль в стрельбе с 10 метров (P1), а на дистанции 50 метров (P4) занял 4-е место. Айбениз Бабаева, участница Летних Паралимпийских игр Париж-2024, завершила соревнования на 4-м и 8-м местах соответственно.
Отметим, что чемпионат мира пройдет в этом году с 25 октября по 5 ноября в Дубае.
