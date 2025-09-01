    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    • 01 sentyabr, 2025
    • 12:48
    Azərbaycanın paragüllə atıcıları dünya çempionatına 2 lisenziya qazanıblar

    Azərbaycanın paragüllə atıcıları dünya çempionatına 2 lisenziya qazanıblar.

    Bu barədə "Report"a Milli Paralimpiya Komitəsindən məlumat verilib. 

    Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən Beynəlxalq Qran-pridə iştirak edən Kamran Zeynalov və Aybəniz Babayeva göstərdikləri yüksək nəticələr sayəsində mundiala lisenziya əldə ediblər.

    10 metr məsafədən atəş açmada (P1) K.Zeynalov qızıl medal qazanıb, 50 metr məsafədə (P4) isə 4-cü yeri tutub. Paris-2024 Yay Paralimpiya Oyunlarının iştirakçısı olan Aybəniz Babayeva isə yarışı müvafiq olaraq 4-cü və 8-ci pillələrdə başa vurub.

    Qeyd edək ki, dünya çempionatı 2026-cı il sentyabrın 3-dən 14-nə qədər Cənubi Koreyanın Çhanvon şəhərində keçiriləcək.

    Milli Paralimpiya Komitəsi   Paragüllə atıcılığı   qran-pri   dünya çempionatı  
