    • 30 октября, 2025
    • 19:06
    Азербайджанские паралимпийцы взяли еще два золота на турнире по бочче в Актау

    Азербайджанские паралимпийцы завоевали еще 2 золотые медали на международном турнире по бочче между тюркоязычными государствами, проходившем в казахстанском Актау.

    Как сообщает Report, в парных соревнованиях тандем Заура Вейсалова и Гюнель Рзазаде в категории BC4, трио Наримана Пиргулиева, Орхана Керимова и Соны Агаевой в смешанных категориях BC1 и BC2 выиграли золотые медали, одержав победу над соперниками из Казахстана и Узбекистана.

    Отметим, что ранее Нариман Пиргулиев (BC1), Орхан Керимов (BC2), Заур Вейсалов (BC4), Сона Агаева (BC2) и Гюнель Рзазаде (BC4) завоевали золотые медали, Бахруз Мирзаев (BC4) взял серебро.

    Таким образом, наши паралимпийцы завершили турнир на первом месте в командном зачете.

    паралимпийцы Актау золотая медаль Азербайджан
    Azərbaycanın boccia üzrə paralimpiyaçıları Qazaxıstandakı turniri birinci sırada başa vurublar

    Лента новостей