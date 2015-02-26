​Азербайджанские паралимпийцы в общей сложности завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В Дубае (ОАЭ) завершился турнир по атлетике "VII Fazza Qran Pri Dubay 2015" среди паралимпийцев.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство молодежи и спорта, в последний день турнира наши атлеты-паралимпийцы Руфат Рафиев (метание ядра) и Солмаз Сафарова (метание диска) удостоены бронзовых медалей. На предыдущих соревнованиях по прыжкам в длину золотой медали был удостоен Гасан Гусейнов, Олухан Мусаев удостоен серебряной медали (метание диска). Самир Набиев в соревнованиях по метанию диска завоевал серебряную, а в метании ядра - бронзовую медали. В соревновании по метанию диска бронзовой медали удостоен также Эльвин Асланов.

Таким образом, наши паралимпийцы в общей сложности завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.