Азербайджанские теннисисты завоевали 3 медали в Эстонии

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ На открытом турнире по настольному теннису среди молодежи в эстонском городе Хаапсалу азербайджанские теннисисты завоевали 3 медали.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации, в индивидуальных соревнованиях победителем стал Денг Сименг. В финале он выиграл у эстонского спортсмена. Бронза досталась Зоу Чуй.

В командном зачете в борьбе пара опередила всех соперников. Таким образом, азербайджанские теннисисты завершили турнир с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.

Отметим, что в соревнованиях Estonia Open выступали команды из Литвы, Латвии, России, Финляндии, Дании и Швеции.