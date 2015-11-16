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    Азербайджанские теннисисты завоевали 3 медали в Эстонии

    В индивидуальном и командном зачете завоеваны 2 золотые медали

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ На открытом турнире по настольному теннису среди молодежи в эстонском городе Хаапсалу азербайджанские теннисисты завоевали 3 медали. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации, в индивидуальных соревнованиях победителем стал Денг Сименг. В финале он выиграл у эстонского спортсмена. Бронза досталась Зоу Чуй. 

    В командном зачете в борьбе пара опередила всех соперников. Таким образом, азербайджанские теннисисты завершили турнир с двумя золотыми и одной бронзовой медалями. 

    Отметим, что в соревнованиях Estonia Open выступали команды из Литвы, Латвии, России, Финляндии, Дании и Швеции.

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