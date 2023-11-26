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Азербайджанские кикбоксеры установили рекорд на чемпионате мира

Азербайджанские кикбоксеры установили рекорд на чемпионате мира Сборная Азербайджана по кикбоксингу установила рекорд на чемпионате мира, проходившем в португальской Албуфейре.
Индивидуальные
26 ноября 2023 г. 10:58
Азербайджанские кикбоксеры установили рекорд на чемпионате мира

Сборная Азербайджана по кикбоксингу установила рекорд на чемпионате мира, проходившем в португальском городе Албуфейре.

Как сообщает Report, на соревнованиях наши спортсмены завоевали 13 медалей (6 - золото, 1 - серебро и 6 бронзы).

Так, Субхан Мамедов, Эльвин Мамедов, Амин Гулиев, Сурат Гараев победив во всех поединках, поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Орхан Меликов завоевал серебро, а Эльжан Алкишиев, Рауф Герайзаде, Фарид Агамогланов, Аллахверди Демиров, Рамиз Мамедов и Гашам Мамедов заняли третье место.

Еще один азербайджанский атлет Эдуард Мамедов, выступавший в возрастной категории ветеранов, завоевал 2 золотые медали.

Отметим, что на ЧМ приняли участие 1 369 спортсменов из 70 стран.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan kikboksçuları dünya çempionatında rekorda imza atıblar

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