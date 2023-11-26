Азербайджанские кикбоксеры установили рекорд на чемпионате мира

Сборная Азербайджана по кикбоксингу установила рекорд на чемпионате мира, проходившем в португальской Албуфейре.

Сборная Азербайджана по кикбоксингу установила рекорд на чемпионате мира, проходившем в португальском городе Албуфейре.

Как сообщает Report, на соревнованиях наши спортсмены завоевали 13 медалей (6 - золото, 1 - серебро и 6 бронзы).

Так, Субхан Мамедов, Эльвин Мамедов, Амин Гулиев, Сурат Гараев победив во всех поединках, поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Орхан Меликов завоевал серебро, а Эльжан Алкишиев, Рауф Герайзаде, Фарид Агамогланов, Аллахверди Демиров, Рамиз Мамедов и Гашам Мамедов заняли третье место.

Еще один азербайджанский атлет Эдуард Мамедов, выступавший в возрастной категории ветеранов, завоевал 2 золотые медали.

Отметим, что на ЧМ приняли участие 1 369 спортсменов из 70 стран.