Азербайджанские кикбоксеры установили рекорд на чемпионате мира

Сборная Азербайджана по кикбоксингу установила рекорд на чемпионате мира, проходившем в португальском городе Албуфейре.
Как сообщает Report, на соревнованиях наши спортсмены завоевали 13 медалей (6 - золото, 1 - серебро и 6 бронзы).
Так, Субхан Мамедов, Эльвин Мамедов, Амин Гулиев, Сурат Гараев победив во всех поединках, поднялись на высшую ступень пьедестала почета.
Орхан Меликов завоевал серебро, а Эльжан Алкишиев, Рауф Герайзаде, Фарид Агамогланов, Аллахверди Демиров, Рамиз Мамедов и Гашам Мамедов заняли третье место.
Еще один азербайджанский атлет Эдуард Мамедов, выступавший в возрастной категории ветеранов, завоевал 2 золотые медали.
Отметим, что на ЧМ приняли участие 1 369 спортсменов из 70 стран.