Азербайджанские кикбоксеры успешно выступили на Кубке мира в Ташкенте
- 15 октября, 2025
- 20:14
Азербайджанские кикбоксеры успешно выступили на Кубке мира, проходившем в столице Узбекистана Ташкенте.
Report сообщает, что Аллахверди Демиров (К1, 51 кг), Эльвин Мамедов (ЛК, 57 кг), Магомед Иманов (К1, 60 кг), Гашам Мамедов (ЛК, 81 кг), Рафиг Бабазаде (К1, 57 кг), Али Майылзаде (ЛК, 57 кг), Али Акбар (К1, +81 кг), Эльмураз Мусаев (ЛЦ, 74 кг) завоевали золотые медали.
Руфат Ахмедзаде (ЛК, 63,5 кг), Мирзаджан Алиев (ЛК, 60 кг), Ряван Яралыев (ЛК, 81 кг), Эльнар Гаджиев (ЛК, 51 кг), Айлин Гусейнзаде (КЛ и ЛЦ, 42 кг), Али Джаббарзаде (ЛЦ, 57 кг), Эльмир Мирзалиев (КЛ, 69 кг), Сеймур Гулиев (КЛ, 42 кг) взяли серебро.
Фархад Тагизаде (ФЦ, 51 кг), Хабиб Акберов (ЛК, 86 кг), Кянан Мамедли (ЛК, 67 кг), Эльмир Мирзалиев (ЛЦ, 69 кг), Рамиз Мамедов (ФЦ, 57 кг), Али Гараев (ЛЦ, 69 кг), Аллахверди Гаджиев (ЛК, 81 кг), Ибрагим Гулиев (ФЦ, 81 кг) и Гурбан Велиев (ЛК, 67 кг) поднялись на третью ступень пьедестала почета.