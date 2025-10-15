Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Азербайджанские кикбоксеры успешно выступили на Кубке мира в Ташкенте

    Индивидуальные
    • 15 октября, 2025
    • 20:14
    Азербайджанские кикбоксеры успешно выступили на Кубке мира в Ташкенте

    Азербайджанские кикбоксеры успешно выступили на Кубке мира, проходившем в столице Узбекистана Ташкенте.

    Report сообщает, что Аллахверди Демиров (К1, 51 кг), Эльвин Мамедов (ЛК, 57 кг), Магомед Иманов (К1, 60 кг), Гашам Мамедов (ЛК, 81 кг), Рафиг Бабазаде (К1, 57 кг), Али Майылзаде (ЛК, 57 кг), Али Акбар (К1, +81 кг), Эльмураз Мусаев (ЛЦ, 74 кг) завоевали золотые медали.

    Руфат Ахмедзаде (ЛК, 63,5 кг), Мирзаджан Алиев (ЛК, 60 кг), Ряван Яралыев (ЛК, 81 кг), Эльнар Гаджиев (ЛК, 51 кг), Айлин Гусейнзаде (КЛ и ЛЦ, 42 кг), Али Джаббарзаде (ЛЦ, 57 кг), Эльмир Мирзалиев (КЛ, 69 кг), Сеймур Гулиев (КЛ, 42 кг) взяли серебро.

    Фархад Тагизаде (ФЦ, 51 кг), Хабиб Акберов (ЛК, 86 кг), Кянан Мамедли (ЛК, 67 кг), Эльмир Мирзалиев (ЛЦ, 69 кг), Рамиз Мамедов (ФЦ, 57 кг), Али Гараев (ЛЦ, 69 кг), Аллахверди Гаджиев (ЛК, 81 кг), Ибрагим Гулиев (ФЦ, 81 кг) и Гурбан Велиев (ЛК, 67 кг) поднялись на третью ступень пьедестала почета.

    Азербайджан кикбоксинг Ташкент кубок мира
    Azərbaycan kikboksinqçiləri Dünya Kubokunda uğurla çıxış ediblər

    Последние новости

    20:44

    Более половины стран НАТО готовы присоединиться к программе PURL

    Другие страны
    20:38

    Проекты Азербайджана и Казахстана с участием нефтекомпаний РФ освобождены от санкций Британии

    Энергетика
    20:33

    Хегсет: Если война в Украине не завершится, РФ столкнется с серьезными последствиями

    Другие страны
    20:25

    Обвиняемым в финансовых и экономических преступлениях граждан будет запрещено покидать Грузию

    В регионе
    20:19

    Пашинян обсудил с королевой Матильдой мирные усилия между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    20:14

    Азербайджанские кикбоксеры успешно выступили на Кубке мира в Ташкенте

    Индивидуальные
    20:04

    В Грузии пройдут первые заседания муниципальных советов

    В регионе
    20:00

    Лавров повторил, что поставки Tomahawk Киеву нанесут колоссальный ущерб отношениям РФ и США

    В регионе
    19:57

    Сахиба Гафарова встретилась с участниками 67-й ежегодного заседания Международной ассоциации судей

    Внутренняя политика
    Лента новостей