Азербайджанские каратисты завоевали шесть медалей на чемпионате Европы

Азербайджанские каратисты завоевали шесть медалей на 50-м чемпионате Европы среди подростков и юниоров в кипрской Ларнаке.

Азербайджанские каратисты завоевали шесть медалей на 50-м чемпионате Европы среди подростков и юниоров в кипрской Ларнаке.

Как сообщает Report, из них три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали.

Айсу Алиева (59 кг) стала чемпионом Европы среди девочек 16-17 лет, Фарид Савадов (55 кг) – среди мальчиков, а Эминага Гулиев (60 кг) – среди подростков до 21 года.

Гюлай Оруджева завоевала серебряную медаль в соревнованиях среди подростков 14-15 лет, в этой же возрастной группе Рагим Азим (70+) завоевал бронзовую медаль. Гусейн Мамедли завоевал бронзовую медаль в соревновании среди подростков до 21 года.

Салман Салманов (ката) и Фатима Мамедова (-47 кг, кумите) упустили бронзовую медаль в соревновании среди подростков 14-15 лет.

В командном зачете Азербайджан занял четвертое место. Всего в 50-м чемпионате приняли участие 1 114 каратистов из 48 стран.

Президент Национальной федерации карате Азербайджана и член правления Европейской федерации карате Яшар Баширов принял участие в церемонии награждения спортсменов.