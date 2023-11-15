Азербайджанские каратисты завоевали семь медалей на международном турнире в Москве.
Как сообщили Report в Федерации карате Азербайджана, Асиман Гурбанлы и Медина Садыхова поднялись на высшую ступень пьедестала почета.
Проигравший в финале Рафиз Гасанов удостоился серебряной медали.
Роман Гейдаров (ката), Гусейн Мамедли, Нуран Рза-Заде и Аббас Дадашев заняли третье место.
Отметим, что в турнире принял участие 331 спортсмен из 27 стран. Среди них - призеры чемпионатов Европы и мира, олимпийские чемпионы.