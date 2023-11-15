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Азербайджанские каратисты завоевали семь медалей на международном турнире в Москве

Азербайджанские каратисты завоевали семь медалей на международном турнире в Москве Азербайджанские каратисты завоевали семь медалей на международном турнире в Москве.
Индивидуальные
15 ноября 2023 г. 18:37
Азербайджанские каратисты завоевали семь медалей на международном турнире в Москве

Азербайджанские каратисты завоевали семь медалей на международном турнире в Москве.

Как сообщили Report в Федерации карате Азербайджана, Асиман Гурбанлы и Медина Садыхова поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Проигравший в финале Рафиз Гасанов удостоился серебряной медали.

Роман Гейдаров (ката), Гусейн Мамедли, Нуран Рза-Заде и Аббас Дадашев заняли третье место.

Отметим, что в турнире принял участие 331 спортсмен из 27 стран. Среди них - призеры чемпионатов Европы и мира, олимпийские чемпионы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani karatekas claim 7 medals at tournament in Russia
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan karateçiləri "Moskva Vselennaya" turnirində 7 medal qazanıblar

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