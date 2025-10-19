Азербайджанские каратисты завоевали лицензии на чемпионат мира
Индивидуальные
19 октября, 2025
- 21:08
Азербайджанские каратисты завоевали лицензии на чемпионат мира в отборочных соревнованиях в Париже.
Как сообщает Report, страну на мировом первенстве будут представлять Роман Гейдаров (ката), Ирина Зарецкая (-68 кг - топ рейтинг / без отбора), Мадина Садыгова (-55 кг), Тургут Гасанов (-84 кг) и Асиман Гурбанлы (+84 кг).
Сборная выступала под руководством вице-президента Федерации карате Азербайджана Рахмана Гатамова и главного тренера Шахина Атамова.
Отметим, что чемпионат мира пройдет с 27 по 30 ноября в столице Египта Каире.
