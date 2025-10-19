Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Индивидуальные
    • 19 октября, 2025
    • 21:08
    Азербайджанские каратисты завоевали лицензии на чемпионат мира

    Азербайджанские каратисты завоевали лицензии на чемпионат мира в отборочных соревнованиях в Париже.

    Как сообщает Report, страну на мировом первенстве будут представлять Роман Гейдаров (ката), Ирина Зарецкая (-68 кг - топ рейтинг / без отбора), Мадина Садыгова (-55 кг), Тургут Гасанов (-84 кг) и Асиман Гурбанлы (+84 кг).

    Сборная выступала под руководством вице-президента Федерации карате Азербайджана Рахмана Гатамова и главного тренера Шахина Атамова.

    Отметим, что чемпионат мира пройдет с 27 по 30 ноября в столице Египта Каире.

    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatına beş lisenziya qazanıb

