Азербайджанские каратисты завоевали лицензии на чемпионат мира в отборочных соревнованиях в Париже.

Как сообщает Report, страну на мировом первенстве будут представлять Роман Гейдаров (ката), Ирина Зарецкая (-68 кг - топ рейтинг / без отбора), Мадина Садыгова (-55 кг), Тургут Гасанов (-84 кг) и Асиман Гурбанлы (+84 кг).

Сборная выступала под руководством вице-президента Федерации карате Азербайджана Рахмана Гатамова и главного тренера Шахина Атамова.

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 27 по 30 ноября в столице Египта Каире.