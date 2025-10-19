İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatına beş lisenziya qazanıb

    Fərdi
    • 19 oktyabr, 2025
    • 20:51
    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatına beş lisenziya qazanıb

    Azərbaycan karateçiləri Parisdə keçirilən seçim yarışlarında dünya çempionatına lisenziya qazanıblar.

    "Report" xəbər verir ki, mundialda ölkəmizi Roman Heydərov (kata), İrina Zaretska (-68 kq - top reytinq / seçimsiz), Mədinə Sadıqova (-55 kq), Turqut Həsənov (-84 kq) və Asiman Qurbanlı (+84 kq) təmsil edəcəklər.

    Yığma Azərbaycan Karate Federasiyasının vitse-prezidenti Rəhman Hətəmov və baş məşqçi Şahin Atamovun rəhbərliyi altında təmsil olunub.

    Qeyd edək ki, dünya çempionatı noyabrın 27-dən 30-dək Misirin paytaxtı Qahirədə keçiriləcək.

    Karate Dünya çempionu təmsil
    Азербайджанские каратисты завоевали лицензии на чемпионат мира

    Son xəbərlər

    22:00

    Ərdoğan: ŞKTR-in suverenlik hüququnu müdafiəyə davam edəcəyik

    Region
    21:56

    Sibiqa Fidanı Ukrayna və ABŞ liderləri arasındakı görüşün nəticələri barədə məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    21:40

    Sahibə Qafarova PAİ Baş katibi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    21:22

    Dövlət Bağçalı: ŞKTR parlamenti təcili Türkiyəyə birləşməyə qərar verməlidir

    Region
    21:14

    ŞKTR-dəki prezident seçkilərində Tufan Erhürman qalib gəlib - YENİLƏNİB-4

    Digər ölkələr
    21:13

    Türkiyədə avtobusun aşması nəticəsində bir nəfər ölüb, 32 nəfər yaralanıb

    Region
    21:05

    Gəncədə bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənib

    Hadisə
    20:57
    Foto

    Sahibə Qafarova: İnanırıq ki, Yaxın Şərq Sülh Sammitinin nəticələri regiona davamlı sülh gətirəcək

    Milli Məclis
    20:51

    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatına beş lisenziya qazanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti