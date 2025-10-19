Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatına beş lisenziya qazanıb
Fərdi
- 19 oktyabr, 2025
- 20:51
Azərbaycan karateçiləri Parisdə keçirilən seçim yarışlarında dünya çempionatına lisenziya qazanıblar.
"Report" xəbər verir ki, mundialda ölkəmizi Roman Heydərov (kata), İrina Zaretska (-68 kq - top reytinq / seçimsiz), Mədinə Sadıqova (-55 kq), Turqut Həsənov (-84 kq) və Asiman Qurbanlı (+84 kq) təmsil edəcəklər.
Yığma Azərbaycan Karate Federasiyasının vitse-prezidenti Rəhman Hətəmov və baş məşqçi Şahin Atamovun rəhbərliyi altında təmsil olunub.
Qeyd edək ki, dünya çempionatı noyabrın 27-dən 30-dək Misirin paytaxtı Qahirədə keçiriləcək.
Son xəbərlər
22:00
Ərdoğan: ŞKTR-in suverenlik hüququnu müdafiəyə davam edəcəyikRegion
21:56
Sibiqa Fidanı Ukrayna və ABŞ liderləri arasındakı görüşün nəticələri barədə məlumatlandırıbDigər ölkələr
21:40
Sahibə Qafarova PAİ Baş katibi ilə görüşübXarici siyasət
21:22
Dövlət Bağçalı: ŞKTR parlamenti təcili Türkiyəyə birləşməyə qərar verməlidirRegion
21:14
ŞKTR-dəki prezident seçkilərində Tufan Erhürman qalib gəlib - YENİLƏNİB-4Digər ölkələr
21:13
Türkiyədə avtobusun aşması nəticəsində bir nəfər ölüb, 32 nəfər yaralanıbRegion
21:05
Gəncədə bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənibHadisə
20:57
Foto
Sahibə Qafarova: İnanırıq ki, Yaxın Şərq Sülh Sammitinin nəticələri regiona davamlı sülh gətirəcəkMilli Məclis
20:51