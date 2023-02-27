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Азербайджанские каратисты завоевали еще две медали на международном турнире

Азербайджанские каратисты завоевали еще две медали на международном турнире Азербайджанские каратисты завоевали еще две медали на турнире Karate1 Youth League, прошедшем в городе Фуджейра (ОАЭ).
Индивидуальные
27 февраля 2023 г. 13:33
Азербайджанские каратисты завоевали еще две медали на международном турнире

Азербайджанские каратисты завоевали еще две медали на турнире Karate1 Youth League, прошедшем в городе Фуджейра (ОАЭ).

Как сообщили Report в Федерации карате Азербайджана, в соревнованиях среди спортсменов до 14 лет на пьедестал славы поднялись Афган Тарверди (45 кг), завоевавший золотую медаль, и Зейнаб Набиева (52 кг), завоевавшая "серебро".

Азербайджанская сборная завершила четырехдневный турнир с шестью медалями. Амин Ядигарлы (55 кг, 16-17 лет) принес сборной золотую модель, Ниджат Керимли (75 кг, до 21 года) и Румиль Джафарли (76 кг, 16-17 лет) заняли второе место, а Рауль Сафаралиев (63 кг, 14-15 лет) – третье место.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə daha iki medal qazanıblar

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