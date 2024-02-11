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Азербайджанские каратисты завоевали 8 медалей на ЕВРО

Азербайджанские каратисты завоевали 8 медалей на ЕВРО В столице Грузии Тбилиси завершилось первенство Европы по каратэ среди юношей и молодежи.
Индивидуальные
11 февраля 2024 г. 22:28
Азербайджанские каратисты завоевали 8 медалей на ЕВРО

В столице Грузии Тбилиси завершилось первенство Европы по каратэ среди юношей и молодежи.

Как передает местное бюро Report, азербайджанские каратисты завоевали восемь (2-2-4) наград.

Так, Фарид Гаджизаде (55 кг) и Аслан Достуев (61 кг) стали чемпионами, Джахангир Гаибова (+70 кг) и Осман Османлы (+84 кг) удостоились серебра, а Вусал Гамбаров (52 кг), Реван Аббасов (57 кг), Эледдин Меликов (63 кг) и Гусейн Мамедли (67 кг) заняли третьи места в разных возрастных категориях.

Напомним, что на ЕВРО выступали 1 166 участников из 49 стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın yeniyetmə və gənc karateçiləri Avropa birinciliyini 8 medalla başa vurublar

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