Азербайджанские каратисты завершили карьеру и стали тренерами

Принято решение привлечь титулованных специалистов в тренерский штаб юношеской сборной

Назначены дополнительные тренеры в юношескую сборную Азербайджана по карате.

Как сообщает Report, руководство Федерации в целях усиления подготовки приняло решение привлечь титулованных специалистов в тренерский штаб юношеской сборной.

Бывшие члены национальной команды, завершившие карьеру спортсмена, двукратный вице-чемпион мира, призёр трёх чемпионатов Европы Шахин Атамов и чемпион мира по карате WKC 2011 года, двукратный чемпион Европы по карате WKF, серебряный призёр чемпионата мира Ниязи Алиев получили назначения в юношескую сборную (14-15 лет) на позиции старшего тренера и тренера соответственно.

Напомним, что юношеские и молодежные сборные будут состязаться в мае этого года на Кипре, в июле в Хорватии, в сентябре в Турции и в декабре в Италии в Молодежной лиге Karate1, а в августе на чемпионате Европы в Финляндии.