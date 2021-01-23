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Азербайджанские каратисты завершили карьеру и стали тренерами

Азербайджанские каратисты завершили карьеру и стали тренерами Принято решение привлечь титулованных специалистов в тренерский штаб юношеской сборной
Индивидуальные
23 января 2021 г. 09:53
Азербайджанские каратисты завершили карьеру и стали тренерами

Назначены дополнительные тренеры в юношескую сборную Азербайджана по карате.

Как сообщает Report, руководство Федерации в целях усиления подготовки приняло решение привлечь титулованных специалистов в тренерский штаб юношеской сборной.

Бывшие члены национальной команды, завершившие карьеру спортсмена, двукратный вице-чемпион мира, призёр трёх чемпионатов Европы Шахин Атамов и чемпион мира по карате WKC 2011 года, двукратный чемпион Европы по карате WKF, серебряный призёр чемпионата мира Ниязи Алиев получили назначения в юношескую сборную (14-15 лет) на позиции старшего тренера и тренера соответственно.

Напомним, что юношеские и молодежные сборные будут состязаться в мае этого года на Кипре, в июле в Хорватии, в сентябре в Турции и в декабре в Италии в Молодежной лиге Karate1, а в августе на чемпионате Европы в Финляндии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan karateçiləri karyeralarını bitirib məşqçiliyə başladı

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