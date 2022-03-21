Азербайджанские каратисты возвращаются из Хорватии с 12 медалями

Азербайджанские каратисты завершили 30 турнир Гран-при в хорватском городе Самобор с 12 медалями.

Азербайджанские каратисты завершили 30 турнир Гран-при в хорватском городе Самобор с 12 медалями.

Как сообщили Report в Национальной федерации карате, во второй день соревнований Вероника Гашникова (47 кг) завоевала вторую золотую медаль в борьбе среди девушек 2008-2010 г.р. Рамиля Гейдарова в соревнованиях среди 14-15-летних завоевала бронзу в ката.

Кроме того, Гусейн Мамедли (67 кг), Фарид Агаев (75 кг) и Дадаш Аббасов (84 кг) стали победителями возрастной категории до 21 года. В той же возрастной группе бронзу завоевали Намик Гулиев (+84 кг), Хумар Алибекова (50 кг) и Айда Рзазаде (61 кг), а среди 16-17-летних спортсменов – Фарид Савадов и Амин Ядигарлы (по 55 кг).

Таким образом, сборная завоевала 5 золотых, одну серебряную и 6 бронзовых медалей.

В Гран-при приняли участие 1 769 спортсменов из 33 стран.