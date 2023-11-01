Азербайджанские каратисты, успешно выступившие на ЧЕ, вернулись на родину

Команда кудо Федерации косики каратэ-до Азербайджана успешно выступившая на чемпионате Европы, проходившем в Каунасе (Литва), вернулась на родину.

Сборная Азербайджана по кудо, успешно выступившая на проходившем в Каунасе (Литва) чемпионате Европы, вернулась на родину.

Как сообщает Report, в международном аэропорту Гейдар Алиев каратистов встречали представители Федерации косики каратэ-до Азербайджана и спортивной общественности, родственники и журналисты.

По итогам континентального первенства, в котором также выступали спортсмены из Болгарии, Литвы, Грузии, Франции, Италии, Армении, Украины, Мальты, Англии, Кыргызстана, Эстонии и Испании, наши каратисты завоевали три золотые и одну серебряную медали.

Так, Вюсал Алиев, выступавший в категории -270, Севиндж Мовсумзаде (-215, U-19) и Эльбрус Самедов (-250) завоевали золотые медали. Следует отметить, что Э.Самедов в решающем поединке взял верх над представителем Армении. Еще один наш спортсмен Кянан Исмаилзаде, в категории -230 (U-19), в финале уступил грузинскому спортсмену и довольствовался серебром.