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Азербайджанские каратисты примут участие в чемпионате Европы

Азербайджанские каратисты примут участие в чемпионате Европы Азербайджанские каратисты примут участие в молодежном и юношеском чемпионате Европы, который пройдет 20-22 августа в Тампере, Финляндия.
Индивидуальные
16 августа 2021 г. 13:58
Азербайджанские каратисты примут участие в чемпионате Европы

Азербайджанские каратисты примут участие в молодежном и юношеском чемпионате Европы, который пройдет 20-22 августа в Тампере, Финляндия.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную федерацию карате Азербайджана, в состав сборной, возглавляемой президентом организации Яшаром Башировым, вошли 10 спортсменов в возрасте 14-15 лет, 8 - в возрасте 16-17 лет и еще 10 - в возрасте 18-21 года.

На соревнования поедут главный тренер молодежной и юношеской сборной по кумите Анар Аллахвердиев, старшие тренеры Сеймур Худавердиев, Наги Мехтиев, Шахин Атамов и Ниязи Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan karateçiləri Avropa çempionatında iştirak edəcək

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