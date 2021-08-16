Азербайджанские каратисты примут участие в чемпионате Европы

Азербайджанские каратисты примут участие в молодежном и юношеском чемпионате Европы, который пройдет 20-22 августа в Тампере, Финляндия.

Азербайджанские каратисты примут участие в молодежном и юношеском чемпионате Европы, который пройдет 20-22 августа в Тампере, Финляндия.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную федерацию карате Азербайджана, в состав сборной, возглавляемой президентом организации Яшаром Башировым, вошли 10 спортсменов в возрасте 14-15 лет, 8 - в возрасте 16-17 лет и еще 10 - в возрасте 18-21 года.

На соревнования поедут главный тренер молодежной и юношеской сборной по кумите Анар Аллахвердиев, старшие тренеры Сеймур Худавердиев, Наги Мехтиев, Шахин Атамов и Ниязи Алиев.