Азербайджанские каратисты отправились в Токио

Азербайджанские каратисты отправились на летние Олимпийские игры в Токио-2020.

Азербайджанские каратисты отправились на летние Олимпийские игры в Токио-2020.

Как сообщили Report в Федерации карате Азербайджана, к вылетевшим из Баку Фирдовси Фарзалиеву (67 кг), Рафаэлю Агаеву (75 кг) присоединится Ирина Зарецкая (+61 кг).

На соревнованиях на Олимпиаде каратистов будет сопровождать главный тренер Гурбан Тагиев и Денис Морозов.

Судья международного класса Джахангир Бабаев - в числе 15 судей, обслуживающих соревнования по карате. Президент Национальной федерации карате Азербайджана, член Технического комитета Всемирной федерации карате (WCF) и член правления Европейской федерации карате (EKF) Яшар Баширов также посетит Токио вместе со спортсменами.

На Олимпиаде в Токио будут соревноваться 82 каратиста из 34 стран.