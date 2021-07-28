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Азербайджанские каратисты отправились в Токио

Азербайджанские каратисты отправились в Токио Азербайджанские каратисты отправились на летние Олимпийские игры в Токио-2020.
Индивидуальные
28 июля 2021 г. 17:49
Азербайджанские каратисты отправились в Токио

Азербайджанские каратисты отправились на летние Олимпийские игры в Токио-2020.

Как сообщили Report в Федерации карате Азербайджана, к вылетевшим из Баку Фирдовси Фарзалиеву (67 кг), Рафаэлю Агаеву (75 кг) присоединится Ирина Зарецкая (+61 кг).

На соревнованиях на Олимпиаде каратистов будет сопровождать главный тренер Гурбан Тагиев и Денис Морозов.

Судья международного класса Джахангир Бабаев - в числе 15 судей, обслуживающих соревнования по карате. Президент Национальной федерации карате Азербайджана, член Технического комитета Всемирной федерации карате (WCF) и член правления Европейской федерации карате (EKF) Яшар Баширов также посетит Токио вместе со спортсменами.

На Олимпиаде в Токио будут соревноваться 82 каратиста из 34 стран.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan karateçiləri Tokioya yollanıb

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