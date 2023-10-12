Азербайджанские каратисты отправились на турнир в Россию

Азербайджанские спортсмены примут участие в международном фестивале-турнире по боевым искусствам "Кубок Евразии 2023", который пройдет 13-15 октября в Ростове-на-Дону (Россия)

Азербайджанские спортсмены примут участие в международном фестивале-турнире по боевым искусствам "Кубок Евразии 2023", который пройдет 13-15 октября в Ростове-на-Дону (Россия).

Как сообщает Report, накануне турнира состоится семинар с участием опытных тренеров по косики каратэ-до.

На соревнования по ката и кумитэ, а также на семинар приглашена команда Азербайджанской федерации Сёриндзи-рю-кенкокан карате-до и Косики карате-до.

Федерация отправила на турнир в Россию команду в составе 11 спортсменов под руководством одного тренера.

В команду вошли юноши Фуад Салаев (возрастная группа 10-11 лет, 30 кг), Тунджай Худакаримов (12-13 лет, 37 кг), Ханхасан Фейзиев (12-13 лет, 37 кг), Миррауф Ализаде (12-13 лет, +50 кг), Муса Акберли (14-15 лет, 50 кг), Рамал Фатуллаев (14-15 лет, +70 кг), Кенан Исмаилзаде (16-17 лет, 65 кг), Эйвазхан Маликов (16-17 лет, 75 кг) и девушки Зейнаб Мовсумзаде (12-13 лет, 45 кг), Фатима Мовсумзаде (14-15 лет, 50 кг), Севиндж Мовсумзаде (+18 лет, 55 кг и 65 кг).

13 октября в рамках турнира главный тренер Федерации Косики каратэ-до Азербайджана Назим Мовсумзаде проведет совместный семинар с президентом Федерации Косики каратэ-до России Александром Соковиковым. Также ожидается его участие в соревнованиях по ката среди ветеранов.