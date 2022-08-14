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Азербайджанские каратисты отправились на Исламиаду

Азербайджанские каратисты отправились на Исламиаду Сборная Азербайджана по карате отправилась на V Игры исламской солидарности, проходящий в турецкой Конье.
Индивидуальные
14 августа 2022 г. 10:11
Азербайджанские каратисты отправились на Исламиаду

Сборная Азербайджана по карате отправилась на V Игры исламской солидарности, проходящий в турецкой Конье.

Как передает Report со ссылкой на федерацию, в соревнованиях по кумитэ среди мужчин примут участие Аминага Гулиев (60 кг), Турал Агаларзаде (67 кг), Фарид Агаев (5 кг), Панах Абдуллаев (84 кг), Асиман Гурбанлы ( +84 кг), в женском - Инджи Азизова (50 кг), Медина Садыгова (55 кг), Айла Рзазаде (61 кг), Ирина Зарецка (68 кг) и Фарида Алиева (+68 кг).

Роман Гейдаров и Захра Гурбанзаде попробуют свои силы в индивидуальных соревнованиях по ката, а Исмаил Гулиев, Турал Балджанлы и Ровшан Алиев - в командных.

Соревнования по карате будут вести международные судьи Джахангир Бабаев и Вугар Керимов. Вместе со спортсменами будет присутствовать президент Национальной федерации каратэ Азербайджана Яшар Баширов.

Отметим, что Исламиада завершится 18 августа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan karateçiləri İslamiadaya yollanıb

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