Азербайджанские каратисты отправились на Исламиаду

Сборная Азербайджана по карате отправилась на V Игры исламской солидарности, проходящий в турецкой Конье.

Сборная Азербайджана по карате отправилась на V Игры исламской солидарности, проходящий в турецкой Конье.

Как передает Report со ссылкой на федерацию, в соревнованиях по кумитэ среди мужчин примут участие Аминага Гулиев (60 кг), Турал Агаларзаде (67 кг), Фарид Агаев (5 кг), Панах Абдуллаев (84 кг), Асиман Гурбанлы ( +84 кг), в женском - Инджи Азизова (50 кг), Медина Садыгова (55 кг), Айла Рзазаде (61 кг), Ирина Зарецка (68 кг) и Фарида Алиева (+68 кг).

Роман Гейдаров и Захра Гурбанзаде попробуют свои силы в индивидуальных соревнованиях по ката, а Исмаил Гулиев, Турал Балджанлы и Ровшан Алиев - в командных.

Соревнования по карате будут вести международные судьи Джахангир Бабаев и Вугар Керимов. Вместе со спортсменами будет присутствовать президент Национальной федерации каратэ Азербайджана Яшар Баширов.

Отметим, что Исламиада завершится 18 августа.