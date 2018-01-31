Азербайджанские каратисты отправились на чемпионат Европы

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Сборные команды Азербайджана из каратистов-юниоров и молодежи отправились на чемпионат Европы, который стартует 2 февраля в российском городе Сочи.

Как сообщили Report в Национальной федерации каратэ Азербайджана, в соревновании, которое продлится три дня, принимают участие 27 спортсменов.

Среди подростков в возрасте 14-15 лет борьбу будут вести Фарид Агаев (52 кг), Аминага Алиев (57 кг), Тале Ягубов (63 кг), Полина Гуренко (47 кг), Фидан Дадашева (47 кг) и Айла Рзазаде, (+ 54 кг), Гасанали Гасанов (ката) и Сюзанна Асланова (ката).

В соревнованиях среди молодежи в возрасте 16-17 лет будут соревноваться Мусеиб Мамедов (55 кг), Гуммет Бахшалиев (61 кг), Мухаммед Мамедов (68 кг), Фарид Шахбазлы (76 кг) и прочие.

В Сочи на 45-ом чемпионате континента среди участников в возрасте 14-18 лет и 10-ом континентальном чемпионате среди участников в возрасте 18-21 год примут участие 956 спортсменов из 44 стран.