Азербайджанские гимнасты завоевали серебряную медаль в Египте

Команда групповых выступлений завоевала серебро после выступления с тремя обручами и двумя парами булав

Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире.

Как передает Report, члены сборной по аэробной гимнастике Владимир Долматов и Медина Мустафаева выступили на Egyptian Pharaohs cup в Каире, Египет.

Они завоевали серебряную медаль на соревновании смешанных пар.

Члены сборной по художественной гимнастике выступили в онлайн турнире по приглашению Федерации гимнастики Финляндии.

Страну представили Зейнаб Хумматова, Марьям Сафарова, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Елизавета Лузан в групповых выступлениях, Арзу Джалилова и Нармина Самедова в индивидуальной программе.

Команда групповых выступлений завоевала серебро после выступления с тремя обручами и двумя парами булав.