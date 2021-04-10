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Азербайджанские гимнасты завоевали серебряную медаль в Египте

Азербайджанские гимнасты завоевали серебряную медаль в Египте Команда групповых выступлений завоевала серебро после выступления с тремя обручами и двумя парами булав
Индивидуальные
10 апреля 2021 г. 10:03
Азербайджанские гимнасты завоевали серебряную медаль в Египте

Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире.

Как передает Report, члены сборной по аэробной гимнастике Владимир Долматов и Медина Мустафаева выступили на Egyptian Pharaohs cup в Каире, Египет.

Они завоевали серебряную медаль на соревновании смешанных пар.

Члены сборной по художественной гимнастике выступили в онлайн турнире по приглашению Федерации гимнастики Финляндии.

Страну представили Зейнаб Хумматова, Марьям Сафарова, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Елизавета Лузан в групповых выступлениях, Арзу Джалилова и Нармина Самедова в индивидуальной программе.

Команда групповых выступлений завоевала серебро после выступления с тремя обручами и двумя парами булав.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gimnastları Misirdə gümüş medal qazandı

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