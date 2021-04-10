Азербайджанские гимнасты завоевали серебряную медаль в Египте

Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире.
Как передает Report, члены сборной по аэробной гимнастике Владимир Долматов и Медина Мустафаева выступили на Egyptian Pharaohs cup в Каире, Египет.
Они завоевали серебряную медаль на соревновании смешанных пар.
Члены сборной по художественной гимнастике выступили в онлайн турнире по приглашению Федерации гимнастики Финляндии.
Страну представили Зейнаб Хумматова, Марьям Сафарова, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Елизавета Лузан в групповых выступлениях, Арзу Джалилова и Нармина Самедова в индивидуальной программе.
Команда групповых выступлений завоевала серебро после выступления с тремя обручами и двумя парами булав.