Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Риге

Сборная Азербайджана завоевала три золотые и одну серебряную медаль на международном турнире по батутной гимнастике в столице Латвии Риге.

Сборная Азербайджана завоевала три золотые и одну серебряную медаль на международном турнире по батутной гимнастике в столице Латвии Риге.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, в индивидуальной программе первое место заняли Сельджан Махсудова, Самира Гусейнова, Гусейн Аббасов, второе - Мехди Алиев.

Махсудова завоевала золотую награду среди взрослых, Гусейнова – в возрастной категории 11-12 лет, Аббасов - 15-16 лет, Алиев завоевал серебряную награду в возрастной категории 15-16 лет.