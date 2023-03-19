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Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Риге

Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Риге Сборная Азербайджана завоевала три золотые и одну серебряную медаль на международном турнире по батутной гимнастике в столице Латвии Риге.
Индивидуальные
19 марта 2023 г. 12:10
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на международном турнире в Риге

Сборная Азербайджана завоевала три золотые и одну серебряную медаль на международном турнире по батутной гимнастике в столице Латвии Риге.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, в индивидуальной программе первое место заняли Сельджан Махсудова, Самира Гусейнова, Гусейн Аббасов, второе - Мехди Алиев.

Махсудова завоевала золотую награду среди взрослых, Гусейнова – в возрастной категории 11-12 лет, Аббасов - 15-16 лет, Алиев завоевал серебряную награду в возрастной категории 15-16 лет.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gimnastları beynəlxalq turnirdə 3 qızıl, 1 gümüş medal qazanıblar

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