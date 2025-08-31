    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Азербайджанские гимнасты успешно выступили на международном турнире в Беларуси

    Индивидуальные
    • 31 августа, 2025
    • 15:33
    Азербайджанские гимнасты успешно выступили на международном турнире в Беларуси

    Азербайджанские спортсмены успешно выступили на открытом кубке по спортивной гимнастике, проходившем в белорусском городе Могилев.

    Как сообщает Report, на соревнованиях нашу страну представляли Расул Ахмедзаде, Дениз Алиева, Назенин Теймурова, Айтен Мамедова, Лейла Мамедзаде, Альбина Алиева, Айназ Меджидзаде и Хадиджа Аббасзаде.

    Альбина Алиева опередила всех соперниц в опорном прыжке, набрав 13,483 балла и завоевав золотую медаль.

    Расул Ахмедзаде завоевал 1 серебряную (вольные упражнения, 13,050 баллов) и 2 бронзовые медали (конь - 13,000 баллов, параллельные брусья - 12,875 баллов).

    Дениз Алиева взяла 1 серебряную (опорный прыжок - 12,733 балла) и 1 бронзовую медаль (вольные упражнения - 11,733 балла).

    Лейла Мамедзаде взяла бронзу (опорный прыжок - 12,883 балла).

    Азербайджан   Беларусь   гимнастика   Международный турнир  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan gimnastları Belarusda keçirilən beynəlxalq turnirdə uğurla çıxış ediblər

    Последние новости

    17:04

    "Барселона" зарегистрировала вратаря Щесного в Ла Лиге

    Футбол
    16:56

    Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд посетил Лачын

    Внешняя политика
    16:42
    Фото
    Видео

    Минобороны: Почтена память шехидов 44-дневной Отечественной войны

    Армия
    16:24

    MEDIA и китайское агентство "Синьхуа" подписали Меморандум о взаимопонимании

    Медиа
    16:22

    Си Цзиньпин: Китай готов развивать сотрудничество с Вьетнамом

    Другие страны
    16:05

    Президент Турции: Мы довольны развитием отношений между Пакистаном и Северным Кипром

    В регионе
    15:56

    Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов

    Другие страны
    15:40

    На некоторых улицах Баку будет частично ограничено движение транспорта

    Инфраструктура
    15:33

    Азербайджанские гимнасты успешно выступили на международном турнире в Беларуси

    Индивидуальные
    Лента новостей