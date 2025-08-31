Азербайджанские гимнасты успешно выступили на международном турнире в Беларуси

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на открытом кубке по спортивной гимнастике, проходившем в белорусском городе Могилев.

Как сообщает Report, на соревнованиях нашу страну представляли Расул Ахмедзаде, Дениз Алиева, Назенин Теймурова, Айтен Мамедова, Лейла Мамедзаде, Альбина Алиева, Айназ Меджидзаде и Хадиджа Аббасзаде.

Альбина Алиева опередила всех соперниц в опорном прыжке, набрав 13,483 балла и завоевав золотую медаль.

Расул Ахмедзаде завоевал 1 серебряную (вольные упражнения, 13,050 баллов) и 2 бронзовые медали (конь - 13,000 баллов, параллельные брусья - 12,875 баллов).

Дениз Алиева взяла 1 серебряную (опорный прыжок - 12,733 балла) и 1 бронзовую медаль (вольные упражнения - 11,733 балла).

Лейла Мамедзаде взяла бронзу (опорный прыжок - 12,883 балла).