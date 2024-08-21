Азербайджанские гимнастки завоевали три медали в Казахстане

Азербайджанские гимнастки завоевали три медали на международном турнире Alma Cup в Алматы (Казахстан).

Азербайджанские гимнастки завоевали три медали на международном турнире Alma Cup в Алматы (Казахстан).

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, Захра Джафарова завоевала золотую медаль в многоборье (обруч, мяч, булавы и лента) среди взрослых, а София Мамедова превзошла всех своих соперниц в многоборье (обруч, мяч, булавы и лента) среди юниоров.

Мамедова также была удостоена номинации "Королева турнира".

Аян Садыгова запомнилась успешным выступлением в многоборье среди юниоров и получила серебряную медаль.